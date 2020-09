Calciomercato Roma: seconda parte di visite mediche per Kolarov a Milano (VIDEO)

Aleksandar Kolarov si prepara a diventare ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Il terzino serbo nella giornata di ieri era arrivato a Milano per sottoporsi alla prima sessione di di esami, e in questo momento è entrato all'Humanitas per la seconda parte dei test. Subito dopo Kolarov si dovrebbe recare in sede per firmare il contratto che lo porterà a vestire la maglia nerazzurra nella prossima stagione.