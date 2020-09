Non sarà al Napoli il futuro di Alessio Riccardi, di cui si è parlato all'interno dell'operazione Milik. Il talento della Primavera, infatti, è molto vicino al Pescara. Non solo il centrocampista però, perchè il Pescara aveva richiesto anche Calafiori, sul quale però c'è il veto di Paulo Fonseca, intenzionato a dare una chance in prima squadra al terzino.

(Rete 8)