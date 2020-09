Calciomercato Roma, retroscena Karsdorp: 'no' al Genoa dopo un confronto con Fonseca e Fienga

Rick Karsdorp alla fine resterà alla Roma. Il terzino olandese ha detto no al trasferimento al Genoa in extremis e ha deciso di restare in giallorosso. Il giornalista Nicolò Schira ha svelato un retroscena relativo al fallimento della cessione ai rossoblu di Karsdorp. La trattativa tra i due club era data per chiusa già nel primo pomeriggio di oggi, con lo stesso giocatore che aveva inizialmente dato il proprio assenso (al punto che si stavano già organizzando le visite mediche), La retromarcia è arrivata dopo che il giocatore ha avuto un confronto con il tecnico Paulo Fonseca e con il CEO Guido Fienga. Karsdorp, rientrato dal prestito al Feyenoord, si è così convinto a restare alla Roma e a giocarsi le sue chance.

Retroscena #Karsdorp: fino all’ora di pranzo i club consideravano chiusa l’operazione, c’era anche il si del terzino al #Genoa (stavano già organizzando visite ecc). Nel pomeriggio il confronto con Fienga e Fonseca e la scelta di restare all’#ASRoma per giocarsi le sue chance — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 16, 2020