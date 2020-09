Con la permanenza di Dzeko alla Roma, ora i giallorossi sono alla ricerca anche di un vice attaccante. Stando a quanto riporta il sito di calciomercato, in queste ore alcuni intermediari avrebbero offerto al club capitolino Kostas Mitroglou, centravanti classe 1988 in scadenza nel 2021 col Marsiglia, ma la Roma non sembra interessata. Il club francese sarebbe anche disposto a regalare il suo cartellino.

(calciomercato.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE