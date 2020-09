Calciomercato Roma: proposto Lacazette. 'No' dei giallorossi per i costi troppo alti

Tra i nomi offerti alla Roma dagli intermediari ce n'è uno particolarmente risonante, proposto da intermediari di mercato al club giallorosso negli ultimi giorni: si tratta di Alexandre Lacazette, classe 1991 attualmente in forza all'Arsenal. Come scrive su Twitter il giornalista Matteo De Santis, dopo un'attenta valutazione dei costi, tra prezzo del cartellino e ingaggio, i Friedkin non hanno dato via libera al tentativo.

La scorsa settimana un paio di intermediari hanno proposto #Lacazette alla #AsRoma: dopo attenta valutazione dei costi dell'operazione (tra ingaggio e quanto avrebbe chiesto #Arsenal), #Friedkin non ha dato via libera all'eventuale tentativo. #Calciomercato

— Matteo De Santis (@matteodesant) September 28, 2020