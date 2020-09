Calciomercato Roma: pronta una nuova offerta per Smalling. Il difensore spinge per tornare nella capitale

Chris Smalling continua a spingere con il Manchester United per tornare alla Roma. Lo fa sapere il giornalista Fabrizio Romano su Twitter, aggiungendo che i giallorossi stanno preparando una nuova offerta per acquistare a titolo definitivo il difensore inglese.

Smalling è stato in prestito, pagato 3 milioni, nell'ultima stagione, salvo saltare l'ultima gara del 2019/20, contro il Siviglia in Europa League, proprio per il mancato accordo tra Roma e Manchester United.

AS Roma are preparing a new bid to sign Chris Smalling from Manchester United on a permanent deal. Talks re-opened with #MUFC. Smalling is pushing to leave and come back to Roma. ? @SkySport #Roma #ManUtd #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 28, 2020