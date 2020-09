L'affare che dovrebbe portare Karsdorp all'Atalanta ha subito uno stop nelle battute finali, per via di un problema relativo alle commissioni. Così il club bergamasco sta pensando ad un piano B che ancora una volta coinvolgerebbe un calciatore nell'ultima stagione alla Roma: si tratta di Davide Zappacosta, rientrato al Chelsea dopo il prestito della scorsa stagione in giallorosso. Stessa formula con cui ora l'Atalanta vorrebbe assicurarselo.

(gianlucadimarzio.com)

