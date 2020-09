Calciomercato Roma: dalla Ternana arriva Morlupo, portiere del 2005

Nuovo colpo in ottica futura per la Roma, che si assicura le prestazioni di Alessandro Morlupo, estremo difensore classe 2005 finora in forza alla Ternana. Il promettente giovane, stando a quanto riferisce Nicolò Schira de 'La Gazzetta dello Sport' in un tweet, firmerà un contratto che lo legherà ai colori giallorossi per tre anni.