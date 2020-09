La Roma si assicura un giovane portiere di prospettiva. I giallorossi, infatti, hanno praticamente chiuso per il baby Gabor Megyeri, estremo difensore dell'Honved Budapest, passato da Trigoria già nelle scorse settimane. Tornerà in Italia sabato, per diventare a tutti gli effetti un calciatore dei giallorossi.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE