Calciomercato Roma: più vicino il ritorno di Smalling, c'è l'accordo con il giocatore

Tutto fatto o quasi per il ritorno alla Roma di Chris Smalling. Secondo quanto riferisce la trasmissione 'Calciomercato - L'originale', il club giallorosso e il difensore inglese hanno già raggiunto l'intesa su ingaggio e durata del contratto. Resta ancora da definire l'intesa con il Manchester United, ma filtra ottimismo. L’operazione si chiuderà sulla base della formula già annunciata negli scorsi giorni: prestito oneroso con obbligo di riscatto per un totale di 12 milioni di euro. Per il giocatore pronto un contratto triennale.

(sky sport)