Dopo le indiscrezioni dall'Inghilterra, arrivano conferme sul un'interesse dalla Premier League per Under. Il Leicester infatti è fortemente interessato all'esterno turco, che è ormai uscito dal possibile scambio con il Napoli per Milik. Sulle tracce di Under c'è anche l'Hertha Berlino, ma fino ad ora l'interesse più concreto è quello del Leicester.

