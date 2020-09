Calciomercato Roma: per l'attacco si pensa al ritorno di Scamacca

Non solo Milik: la Roma è sul mercato alla ricerca anche dell'attaccante di scorta. Come riferisce la trasmissione 'Calciomercato - L'originale', il club giallorosso sta cercando un profilo giovane riguardo la prima alternariva al polacco e si valuta anche un clamoroso ritorno. Nelle ultime ore è stato proposto Gianluca Scamacca, ex prodotto del vivaio giallorosso e ora al Sassuolo. Scamacca, che lasciò la Roma nel 2016 per trasferirsi al PSV, è reduce da una stagione in Serie B all'Ascoli.

(sky sport)