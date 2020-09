Spunta un nuovo nome per la corsia sinistra della Roma: si tratta di Alyson Vinícius Almeida Neves, conosciuto semplicemente come Alyson. I giallorossi avrebbero individuato nel brasiliano classe '96 un profilo ideale da inserire in rosa, visti anche i costi dell'operazione che sarebbero piuttosto contenuti. Per arrivare a lui, però, la Roma dovrebbe battere la concorrenza del Milan, ugualmente interessato al giocatore.

(calciomercato.it)