Calciomercato Roma, per la difesa i giallorossi pensano a Omar Alderete del Basilea

La Roma continua a lavorare sul mercato per rafforzare la rosa in vista della stagione. Secondo quanto riportato dal giornalista di tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini attraverso il proprio profilo Twitter, i giallorossi sarebbero interessati al difensore del Basilea Omar Alderete. Il difensore classe 1996 è originario del Paragay ed è arrivato in Svizzera lo scorso anno dall'Huracan. La scelta potrebbe essere dettata dal fatto di non riuscire ad arrivare a un accordo con il Manchester United per Chris Smalling.

