Continua il giro di attaccanti che ha per protagonisti Roma, Napoli e Juve. Come riporta Gianluca Di Marzio, oggi in Lega ci sarebbe stato un contatto tra Fienga e De Laurentiis per Milik, ma non ci sarebbero passi avanti nella trattativa, il che mette in stand-by anche la possibile partenza di Edin Dzeko verso Torino.

(sky sport)