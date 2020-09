Calciomercato Roma: nessun margine di accordo Juve-Napoli per Milik, il polacco pensa ai giallorossi

Prosegue la vicenda di mercato che coinvolge Roma, Napoli e Juventus e ruota intorno agli attaccanti. Come scrive l'esperto di calciomercato su Twitter, Arek Milik vuole approdare alla Juventus che ha però fatto sapere che non ci sono più i margini per trovare un accordo con il Napoli. E l'attaccante polacco ora sta prendendo in considerazione un trasferimento alla Roma, mentre il capitano giallorosso Dzeko è seguito dalla Juventus. Nel mirino dei bianconeri, però, c'è anche Luis Suarez del Barcellona.





