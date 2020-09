Calciomercato Roma: Nehuén Pérez ad un passo dal Parma. I giallorossi si defilano

Nehuén Pérez giocherà in Serie A durante la prossima stagione, ma non vestirà la maglia della Roma. Come riporta il giornalista Matteo Moretto di Sky Sport, il difensore di proprietà dell'Atletico Madrid (che nella scorsa stagione ha giocato in Portogallo, al Familicao) e accostato nei giorni scorsi al club di Friedkin, è infatti ad un passo dal trasferimento a Parma. I giallorossi si sarebbero già defilati.

Nehuén Pérez cedido sin opción de compra al @1913parmacalcio esta casi cerrado. La Roma va a tirar la toalla. @SkySport — Matteo Moretto (@MatteMoretto) September 9, 2020