Calciomercato Roma: Milik tiene in stand by l'operazione Dzeko-Juve

Tutti aspettano la risposta di Milik. L'attaccante polacco infatti non si è ancora deciso ad accettare l'offerta della Roma e ad abbandonare così il sogno di trasferirsi alla Juve. Prima di accettare l'offerta giallorossa infatti il giocatore attende un messaggio chiaro da Torino che confermi la volontà della Juve (che è in contatto con Milik da sei mesi) di non puntare su di lui. Una volta che Milik dirà "sì" alla Roma, si sbloccherà anche la trattativa che porterà Edin Dzeko alla Juventus.

(Sky Sport)