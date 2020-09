Calciomercato Roma, Milik avrebbe comunicato alla società di non voler più lasciare Napoli

Il futuro di Milik potrebbe non essere lontano da Napoli nella prossima stagione. Secondo quanto riportato infatti da Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, l'attaccante polacco nella giornata di oggi, dopo esser stato lasciato fuori dalla lista dei convocati per l'amichevole contro il Pescara, avrebbe comunicato alla società di non voler più lasciare il club e di rimanere a Napoli per giocarsi le sue chance di giocare. Il giocatore a gennaio potrebbe comunque firmare per qualunque squadra, non avendo rinnovato il proprio contratto. Gli azzurri non hanno trovato a oggi un accordo con nessun club per il cartellino del giocatore, e quest'ultimo non reputa nessuna squadra migliore del Napoli. Tra i club interessati al giocatore c'è anche la Roma, che potrebbe bloccare la cessione di Dzeko alla Juventus se Milik non dovesse partire durante questa sessione di mercato.

(Sky Sport)