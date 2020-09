Calciomercato Roma: lo United esclude Smalling dai convocati di Coppa di Lega

Chris Smalling è sempre più lontano dal Manchester United, squadra che detiene il suo cartellino. Il centrale inglese infatti - che lo scorso anno ha vestito la maglia della Roma e che il club giallorosso sta cercando di riportare a Trigoria - non è stato convocato per il match di Carabao Cup (Coppa di Lega) contro il Luton Town in programma stasera alle 21.15.

Per il momento l'offerta della Roma è ancora di 12-13 milioni, mentre lo United ne chiede almeno 20 per lasciar andare il giocatore.