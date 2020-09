Il Torino sta cercando durante questa sessione di mercato di fare cassa con la cessione di Armando Izzo. Il giocatore sembra esser stato proposto all'Inter di Conte, il quale avrebbe rifiutato il difensore in base alla richiesta considerata troppo alta da parte del club granata: venti milioni di euro. Il cartellino del giocatore è stato proposto anche alla Roma, la quale però continua a trattare per il ritorno in giallorosso di Smalling con il Manchester United.

(Tuttosport)