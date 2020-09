La Roma continua a lavorare sul mercato per sfoltire la rosa e fare cassa per poter effettuare colpi in entrata. Come riportato su Twitter dal giornalista Nicolò Schira, tra i nomi in partenza c'è anche quello di Under, sul quale avrebbe messo gli occhi l'Herta Berlino. L'affare per il turco può essere chiuso in breve tempo.

#HerthaBerliner have shown interest for Cengiz #Under: the turkish winger could leave #ASRoma in the coming days. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 11, 2020