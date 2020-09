Calciomercato Roma: l'entourage di Bruno Peres assicura sulla permanenza in giallorosso del brasiliano

Dopo una fase ai margini del progetto Roma, la permanenza in giallorosso di Bruno Peres rappresenta "quasi una certezza" per riportare le parole del suo entourage. A riferirlo è John Solano, che in un tweet spiega la possibilità concreta persino di un rinnovo del laterale brasiliano in giallorosso. L'ex Torino ha ancora un anno di contratto e non è escluso che club e giocatore trovino un accordo per prolungare l'accordo in essere.

No meetings between #Roma and entourage of Bruno #Peres. Despite only one year left on his contract, the Brazilian is “almost a certainty” to remain with #Roma. Even a renewal is possible according to his entourage. @ASRomaPress pic.twitter.com/8RxJAMUTY6

