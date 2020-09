Calciomercato Roma, le cifre dell'affare Kumbulla: operazione da 17 mln complessivi, il Verona compra Cetin, Cancellieri e Diaby

La Roma mette a segno il primo colpo dell'era Friedkin. Arriva dal Verona Marash Kumbulla, che oggi ha sostenuto le visite mediche. Rivelate le cifre dell'affare: come riferisce la trasmissione 'Calciomercato - L'originale', la Roma verserà complessivamente 17 milioni di euro: 3 milioni per il prestito più 22 per il riscatto obbligatorio. A questa cifra andranno sottratti gli 8 milioni che l'Hellas spenderà per l'acquisto a titolo definitivo di Mert Cetin. Al Verona anche i giovani della Primavera giallorossa Cancellieri e Diaby.

(sky sport)