Calciomercato Roma: la Juventus ci prova con una contropartita tecnica per Dzeko. Torna in ballo De Sciglio

Torna di moda il nome di Mattia De Sciglio in orbita Roma: l'esterno di proprietà della Juventus potrebbe infatti essere sacrificato dai bianconeri nel tentativo di ridurre le richieste economiche dei giallorossi per Edin Dzeko. Il numero 9, secondo quanto raccolto dalla redazione de LAROMA24.IT, è vicino al trasferimento a Torino, dove si starebbe però ancora cercando la chiave giusta per convincere definitivamente la Roma.

Ai giallorossi, dunque, i bianconeri offrirebbero l'ex Milan più un conguaglio economico per accaparrarsi l'attaccante bosniaco, almeno secondo quanto riferisce il sito specializzato sul calciomercato.

(calciomercato.it)

