Calciomercato Roma, la Juventus accelera per arrivare a Dzeko. I giallorossi chiedono di alzare l'offerta

La Juventus, dopo aver trovato l'accordo con Higuain per la rescissione del contratto, è in cerca di un attaccante da dare a Pirlo in vista della prossima stagione. Il nome in cima alla lista dei bianconeri sembra essere quello di Suarez, ma l'affare sembra molto complicato al momento. Per questo motivo, secondo quanto riportato dal portale di calciomercato, la Juve sarebbe pronta ad accelerare per arrivare a Dzeko. Nella giornata di oggi sarebbe andate in scena contatti a distanza tra Paratici, l'entourage del bosniaco e la dirigenza della Roma. I giallorossi chiedono di alzare l'offerta per il cartellino attualmente ferma a 12 milioni e, probabilmente, la Juve potrebbe accettare visto l'imminente inizio di campionato e il rischio di rimanere senza alcun centravanti.

(calciomercato.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE