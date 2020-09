Kumbulla è sempre più vicino a diventare un giocatore della Roma. Il club giallorosso e il Verona infatti hanno trovato l'accordo per il trasferimento del difensore nella Capitale con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni. In questo momento il giocatore è a colloquio con il suo agente - stanno valutando l'offerta dei giallorossi - e entro domattina comunicherà la decisione per il suo futuro. Che, se tutto andrà come previsto, sarà a tinte giallorosse.

(Sky Sport)