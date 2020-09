Stregato dalla Roma dopo una sola stagione: questa sembra la realtà di Nikola Kalinic che, stando a quanto riferisce il portale del quotidiano sportivo, starebbe rifiutando tutte le destinazioni propostegli per tornare in giallorosso e ricoprire il ruolo di vice-Dzeko. L'attaccante croato ha trascorso l'ultimo anno a Trigoria in prestito dall'Atletico Madrid collezionando 5 reti e 2 assist.

