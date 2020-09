Calciomercato Roma: Kalinic disponibile al ritorno, si complica la pista Kokorin

Casting aperto per il vice-Dzeko. Mentre è in stallo la situazione del capitano della Roma, il club giallorosso guarda anche al centravanti 'di scorta'. Torna d'attualità il nome di Nikola Kalinic, che ha appena fatto rientro dal prestito all'Atletico Madrid. Secondo le ultime indiscrezioni l'attaccante croato ha dato la sua disponibilità per un eventuale ritorno in giallorosso.

Si complica invece la pista che porta al russo Aleksandr Kokorin, che nei giorni scorsi era stato offerto da alcuni intermediari. A frenare la trattativa la richiesta dello Spartak Mosca, che chiede 7 milioni, oltre ai problemi caratteriali del nazionale russo.

(Il Tempo)