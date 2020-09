Le difficoltà della Roma ad arrivare a Smalling stanno facendo virare i giallorossi su altri difensori. Come riporta il sito di calciomercato, l’ultimo nome valutato dal club di Friedkin è quello di Ozan Kabak dello Schalke 04. Il turco ex Stoccarda ha avuto un contatto anche con il Milan, ma la richiesta da oltre 30 milioni del club di Gelsenkirchen non è facile da pareggiare.

(tuttomercatoweb.com)

VAI ALL’ARTICOLO ORIGINALE