Calciomercato Roma: interessa Chiesa

La Roma punta Federico Chiesa. Vecchio obiettivo delle passate stagioni, l'esterno della Fiorentina (da tempo in rotta con il club viola) torna tra i giocatori seguiti nell'ultimo periodo dai giallorossi. Il futuro a Firenze di Chiesa è in bilico e ad aumentare la situazione d'incertezza c'è il possibile affondo dei viola per Marcus Thuram del Borussia Mönchengladbach. Al momento non ci sono offerte: il Milan è in attesa, i club stranieri, dopo un iniziale interessamento almeno con gli intermediari, si sono poi defilati, consapevoli delle preferenze di Chiesa di rimanere in Italia.

(La Nazione)