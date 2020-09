Calciomercato Roma: in arrivo De Sciglio. Intesa di massima con la Juve non vincolata all'operazione Dzeko

Accordo raggiunto tra la Roma e la Juventus per De Sciglio. I giallorossi e il club bianconero infatti hanno trovato l'intesa per il trasferimento del terzino nella Capitale. A questo punto se il giocatore accetterà l'offerta del club di Friedkin, diventerà un nuovo giocatore della Roma. L'operazione non è legata al possibile trasferimento di Dzeko alla Juve: la trattativa per il bosniaco - che resta comunque il primo obiettivo dei bianconeri infatti è ancora bloccata.

(Sky Sport)





Anche la giornalista Eleonora Trotta conferma che l'operazione per De Sciglio non è legata all'eventuale trasferimento di Dzeko alla Juve. Attualmente comunque la Roma e i bianconeri hanno trovato un'intesa per il trasferimento del bosniaco per una cifra tra i 16 e i 20 milioni. Come già noto però i giallorossi, prima di cedere, devono prima trovare un sostituto del bosniaco.