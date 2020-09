Calciomercato Roma, in alternativa a Smalling i giallorossi valutano Todibo

La Roma continua a lavorare sul fronte del mercato per riportare in giallorosso Chris Smalling, difensore di proprietà del Manchester United che ha militato nella Roma nella scorsa stagione. Il club sta lavorando con gli inglesi ma la trattativa sembra non essere così facile, per questo motivo come riportato dall'emittente satellitare i giallorossi starebbero pensando di virare su Todibo, difensore classe 1999 di proprietà del Barcellona che nella scorsa stagione ha militato per sei mesi allo Schalke 04.

(Sky Sport)