Calciomercato Roma: il Verona vuole inserire Bamba nella trattativa Kumbulla

La Roma continua a lavorare con il Verona per trovare la fumata bianca nella trattativa intavolata dai giallorossi per Kumbulla. Secondo quando riportato dal portale web, il club del presidente Setti - che sembra vicino a chiudere l'operazione con la Roma per un prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni - vorrebbe inserire nella trattativa anche il cartellino di Cetin - attualmente a Verona in prestito - e del Primavera Mori Bamba. I presupposti per il trasferimento del classe 2002 al Verona sembrano esserci tutti.

(alfredopedulla.com)