Calciomercato Roma, il Napoli per Milik chiede 25 milioni. I giallorossi ne offrono 15 più un giovane

La Roma continua a lavorare sul mercato in vista della prossima stagione per riuscire a dare a Fonseca la rosa migliore. Uno dei nodi però che ancora i giallorossi non sono riusciti a sciogliere è quello relativo all'attacco. La permanenza di Dzeko non sembra ancora sicura, per questo motivo, secondo quanto riportato dal portale di calciomercato, la Roma avrebbe fatto una nuova offerta al Napoli per arrivare a Milik. Gli azzurri avrebbero abbassato le loro pretese, arrivando a chiedere una cifra intorno ai 25 milioni. I giallorossi sembra invece che abbiano proposto 15 milioni, cifra eventualmente incassata dalla cessione di Dzeko, più un giovane.

(calciomercato.it)

