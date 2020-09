Calciomercato Roma, il Napoli nell'affare Under-Milik chiede l'inserimento del giovane Bove

La Roma continua a lavorare sul mercato per rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. I giallorossi però aspettano di capire cosa accadrà al loro reparto offensivo, che rischia di perdere Edin Dzeko direzione Torino. Se questa trattativa dovesse andare in porto i giallorossi hanno individuato in Milik il sostituto del bosniaco. Per portare il polacco nella Capitale sembra sia in piedi un affare che coinvolgerebbe Under, solo che il Napoli, secondo quanto riportato dal portale di mercato, vorrebbe inserire nella trattativa anche il giovane Edoardo Bove, giovane centrocampista della Primavera di De Rossi.

