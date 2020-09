Calciomercato Roma: il Napoli continua a pensare a Veretout ma per l'offerta aspetta di cedere Koulibaly. I giallorossi non vogliono venderlo

La Roma non vuole cedere Jordan Veretout e lo considera centrale al centro del progetto tattico di Fonseca. Il centrocampista giallorosso piace da tempo al Napoli che lo ha messo nel mirino, senza mai fare una proposta concreta al club di Friedkin. Come riporta il giornalista Gianluca Di Marzio, gli azzurri non avanzeranno alcuna offerta per Veretout finchè non concluderanno la cessione di Koulibaly. In ogni caso la Roma non ha intenzione di privarsi del giocatore. Lo dimostra anche il fatto che in questi giorni l'agente del giocatore, che si è recato presso il ritiro del Napoli a Castel di Sangro, ha parlato soltanto del futuro di Hysaj (altro suo assistito) e non è stato avviato nessun discorso su Veretout.

(Sky Sport)