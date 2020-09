Calciomercato Roma, il Genoa continua il pressing per Juan Jesus e pensa a Karsdorp per la fascia

Il Genoa è al lavoro per rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Il club rossoblu, secondo quanto riportato dal portale di calciomercato, avrebbe messo nel mirino due giocatori della Roma per il proprio reparto difensivo: Juan Jesus e Karsdorp. Il difensore brasiliano è un obiettivo del club e le trattative per il suo cartellino proseguono. Il terzino olandese sembra essere la prima scelta per la fascia destra, anche se i giallorossi dovranno trovare un sostituto in caso di sua partenza avendo attualmente a disposizione solo Bruno Peres.

