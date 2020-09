Calciomercato Roma: idea Brozovic se arriva Allegri in panchina

Le sorti di Paulo Fonseca sono legate alla sfida contro la Juventus. I Fredkin vorrebbero infatti regalare alla panchina giallorossa un profilo noto ed esperto, che avrebbero individuato in Massimiliano Allegri. Secondo quanto riporta il portale di calciomercato, con l’arrivo del tecnico livornese si potrebbe pensare anche ad un colpo importante a centrocampo: Marcelo Brozovic, in uscita dall’Inter. I nerazzurri per il centrocampista croato chiedono circa 40 milioni di euro, che la Roma potrebbe suddividere con un prestito oneroso o con obbligo di riscatto.

