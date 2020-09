La Roma si prepara a effettuare una nuova offerta al Manchester United per ottenere il cartellino di Chris Smalling. Il difensore, che già la scorsa stagione ha militato in maglia giallorossa, è il profilo che il tecnico Fonseca ha richiesto per il reparto difensivo, per questo motivo come riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio la Roma effettuerà una nuova offerta superiore a quella precedentemente rifiutata dal club di Manchester di 12 milioni.

(Sky Sport)