Calciomercato Roma: i giallorossi offrono un quinquennale da 4,5 milioni netti a stagione per Milik

Milik e la Roma: continuano ininterrottamente i contatti. È notizia di oggi l’offerta dei giallorossi al Napoli di 18 milioni più 4 di bonus. Secondo quanto riporta Nicoló Schira su twitter, la Roma ha anche messo sul tavolo per il polacco un quinquennale da 4,5 milioni netti a stagione.

Continuano i contatti tra #Roma e #Napoli per il passaggio di Arek #Milik in giallorosso: sul tavolo per il polacco un quinquennale da €4,5M netti a stagione. #calciomercato

— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 12, 2020