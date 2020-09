Calciomercato Roma, giallorossi al lavoro per Smalling: c'è fiducia per l'operazione

La Roma sul proprio mercato in entrata ha come priorità quella di riportare nella Capitale Smalling. Il difensore inglese, di proprietà del Manchester United, avrebbe scelto di restare in giallorosso e spingerebbe per un suo ritorno. Stando a quanto riportato dal portale dell'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la Roma sarebbe al lavoro con il club inglese per il cartellino del giocatore. Sull'operazione sembra esserci fiducia e Fonseca potrebbe presto riavere uno dei pilastri della formazione dello scorso anno.