Calciomercato Roma, Faggiano (ds Genoa): "Karsdorp e Jesus? Uno è vicino, l'altro no"

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Genoa, intervenuto ai microfoni dell'emittente televisiva ha commentato le voci di mercato che vedrebbero Juan Jesus e Karsdorp, entrambi in uscita dalla Roma, vicini al trasferimento in rossoblu. Queste le parole del ds: "Se Karsdorp e Juan Jesus sono vicini? Non dico le percentuali, ma uno si e uno no. Di facile non c’è nulla, perché una cosa sembra chiusa da 3-4 giorni e invece sono qua a rompere le scatole alla Roma. La situazione penso sia che avendo venduto Florenzi stanno aspettando per il sostituto". Il riferimento a Karsdorp come il giocatore vicino ad approdare al Genoa è più che evidente.

(Tele Nord)