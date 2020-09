Sembrano, stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzo durante la trasmissione dedicata al calciomercato in onda sull'emittente televisiva, proseguire i contatti tra Roma e Napoli con una novità: Cengiz Under non rientra più nello scambio, si tratta solo per Arek Milik. Il club azzurro ha chiesto per l'attaccante polacco 35 milioni di euro. L'operazione è comunque legata all'eventuale addio di Edin Dzeko, seguito sempre dalla Juventus.

(Sky Sport)