Genoa scatenato sul mercato, e con gli occhi puntati in casa Roma. Oltre a lavorare per portare in rossoblù Juan Jesus, il grifone starebbe infatti insistendo con i giallorossi per Rick Karsdorp. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione 'Calciomercato - L'Originale', tra domani e dopodomani è attesa la chiusura dell'affare per l'esterno destro olandese.

(Sky Sport)