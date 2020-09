Edin Dzeko potrebbe non rimanere un giocatore della Roma. Come riportato dal portale di calciomercato, il bosniaco nonostante l'arrivo di Morata a Torino sembra continuare a essere un obiettivo di mercato della Juventus. Non è da escludere quindi che i bianconeri possano trattare ancora con i giallorossi per il cartellino del numero nove. L'alternativa a Edin Dzeko sembra essere Moise Kean dell'Everton.

(calciomercato.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE