Calciomercato Roma: Dzeko-Juve in stand-by, i bianconeri lavorano per Suarez

La preferenza di Andrea Pirlo per l'attacco della Juventus è chiara: l'ex centrocampista vuole Edin Dzeko. La trattativa per portare il bosniaco a Vinovo risulta però in stand-by, e allora ecco che i bianconeri si portano avanti per Luis Suarez.

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione 'Calciomercato - L'Originale', la vecchia signora avrebbe effettuato concreti passi nella trattativa per portare il centravanti uruguaiano a Torino. Con il giocatore ci sarebbe perfino un'intesa di massima sull'ingaggio.

(Sky Sport)