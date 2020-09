Nessuna novità nella trattativa tra Roma e Juventus per Edin Dzeko. Anzi, come riporta l'emittente satellitare, al momento l'affare sarebbe totalmente bloccato. Nonostante la stima dei bianconeri, infatti, l'obiettivo principale di Andrea Pirlo sembra essere ora Luis Suarez. La Roma inoltre, prima di cedere il bosniaco, deve trovare il sostituto, probabilmente Milik, e senza l’accordo col Napoli non si può finalizzare nulla.

(sky sport)