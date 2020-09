Calciomercato Roma: domani Milik rinnova con il Napoli poi il prestito ai giallorossi, firma attesa per lunedì

Le visite mediche in Svizzera poi, in serata, il ritorno a Napoli passando per Roma. È stata un’altra giornata intensa per Arkadius Milik che, lunedì mattina, dovrebbe concludere la lunga telenovela dell’estate e firmare il contratto che lo legherà alla Roma per i prossimi 5 anni. C’erano ancora alcune pratiche burocratiche oggi da sbrigare (il pagamento delle ultime due mensilità e i 75mila euro di multa da dare alla società per l’episodio dell’ammutinamento) e l’agente con un intermediario le hanno risolte. Il polacco sabato mattina firmerà il rinnovo con il Napoli fino al 2022 in modo da permettere agli azzurri di cederlo con la formula del prestito oneroso (3 milioni di euro) con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni più ulteriori 7 milioni di bonus.

Tutte queste lungaggini hanno impedito a Dzeko di diventare, nel frattempo, un giocatore della Juventus. Non a caso il bosniaco è regolarmente partito per la trasferta di Verona dove dovrebbe addirittura essere utilizzato per chiudere la sua avventura in giallorosso dopo 223 gare ufficiali. A questo punto è probabile che l’attaccante parta per Torino lunedì per andare a firmare il contratto biennale da 7,5 milioni a stagione. La Roma dalla sua cessione dovrebbe incassare circa 15 milioni.

