Si inizia a sbloccare il mercato in casa Roma. Dopo aver trovato l'intesa con la Juventus per il trasferimento di De Sciglio in giallorossi, il club di Friedkin è pronto a dare l'ok a Karsdorp per trasferirsi al Genoa. Domani infatti dovrebbe essere il giorno in cui la società ligure annuncerà ufficialmente l'arrivo del terzino olandese.

(Sky Sport)